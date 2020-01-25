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У генпрокурора України навели деталі.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Офісу генерального прокурора повідомили, що на території Болгарії затримано Олексія Левіна. Його підозрюють в організації вбивства Катерини Гандзюк. Затримання відбулось 24 січня. Як відомо, Левін раніше був оголошений у міжнародний розшук.
«Затримано підозрюваного в причетності до нападу на Катерину Гандзюк, який переховувався за межами України. Тільки що співробітниками правоохоронних органів Болгарії разом з представниками Офісу Генерального прокурора і Служби безпеки України на території Болгарії затримано Олексія Москаленка (Левіна), який розшукується за підозрою в причетності до нападу на Катерину Гандзюк», - зазначили в Офісі генпрокурора.
Нагадаємо, слідство встановило усіх замовників херсонської чиновниці у грудні 2018 року. Декілька причетних до вбивства уже у в'язниці - Сергій Торбін, Микита Грабчук, Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов.
06:36: У Болгарії затримали ймовірного організатора нападу на Гандзюк
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