Українцям спрогнозували сонячні вихідні

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Синоптик Наталія Діденко розповіла також, скільки в країні стримається тепло та коли в прийдуть опади.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 січня, синоптик Наталія Діденко розповіла, що у більшості областей країни найближчі дні опадів не передбачається.
«На Сумщині, Харківщині, Луганщині, Чернігівщині та Київщині у суботу очікується хмарна погода, подекуди з невеликими опадами», - уточнила вона.
На Півночі та Сході буде поривчастий, до сильного, західний вітер. 26 січня в Україні буде сухо та сонячно. Виключенням можуть стати Карпати.
«Температура повітря у нічні години від 2 тепла до 4 морозу, вдень 25-го січня +2+6 градусів, 26-го січня +3+9 градусів», - додала Діденко.
За її прогнозом, з 27 січня в Україні потепліє на 2-4 градуси, а 29 січня можна очікувати опади.
13:42: Вчені відтворили голос 3000-літнього єгипетської мумії
13:09: Бужанський закликав негайно посадити Порошенка до в’язниці
12:49: Українським малюкам можуть почати видавати фінансовий паспорт
12:30: Депутати запропонують українцям відкладати собі на пенсію
11:54: Українська співачка розповіла про свою ефективну дієту
11:24: Керівник «Укрпошти» пояснив, чому заробляє більше за Трампа
10:42: Озвучено дату переходу українців на електронні паспорти
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