Українцям спрогнозували сонячні вихідні

Аня Мартинюк 24 січня 2020, 14:08

Синоптик Наталія Діденко розповіла також, скільки в країні стримається тепло та коли в прийдуть опади.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 січня, синоптик Наталія Діденко розповіла, що у більшості областей країни найближчі дні опадів не передбачається.

«На Сумщині, Харківщині, Луганщині, Чернігівщині та Київщині у суботу очікується хмарна погода, подекуди з невеликими опадами», - уточнила вона.

На Півночі та Сході буде поривчастий, до сильного, західний вітер. 26 січня в Україні буде сухо та сонячно. Виключенням можуть стати Карпати.

«Температура повітря у нічні години від 2 тепла до 4 морозу, вдень 25-го січня +2+6 градусів, 26-го січня +3+9 градусів», - додала Діденко.

За її прогнозом, з 27 січня в Україні потепліє на 2-4 градуси, а 29 січня можна очікувати опади.