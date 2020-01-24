Вчені відтворили голос 3000-літнього єгипетської мумії

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Вчені змогли відтворити голос мумії Несямона. Так, вони почули короткий звук «е-е-ех».
Новину передає «Преса України».
Науковець з лондонського університету Девід Говард розповів, що команді науковців вдалось відтворити голос 3000-річної єгипетської мумії Несямона.
«Вона, безумовно, не може говорити на даний момент. Але я думаю, що цілком правдоподібно припустити, що одного дня можна буде скласти слова, наближені до того, як вони звучали від цих людей», - додав він.
Так, піддослідна мумія видала звук «е-е-е-ех».
«Це великий крок. Процес, принаймні, був розпочатий», - додав науковець.
У 2016 році за допомогою КТ-сканера вчені змогли відтворити голос мумії Ötzi Iceman. Цього разу дослідники застосували подібний метод, щоб відтворити голосовий тракт Несямона, аж від губ мумії до гортані. Підключивши гучномовець до комп’ютера, команда зробила свого роду штучну гортань, використовуючи комп’ютер для створення звуку для голосового тракту.
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