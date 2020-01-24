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Бужанський закликав негайно посадити Порошенка до в’язниці

Аня Мартинюк 24 січня 2020, 13:09
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Бужанський закликав негайно посадити Порошенка до в’язниці

Депутат Максим Бужанський відреагував на слова Петра Порошенка, який дозволив собі нахабну розмову з поліцейськими.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 січня, депутат президентської фракції «Слуга народу» Максим Бужанський прокоментував появу колишнього лідера країни Петра Порошенка на допиті в ДБР.

«Абсолютно оху***й від безкарності Порошенко, чомусь взявся розповідати поліцейським, що вони не поліцейські і не українці. Шановні начальники, потрібно негайно садити опудало, інакше завтра воно розповість вам, що ви не влада», - написав нардеп у соцмережі.

Як відомо, на допит Порошенко намагався пройти з адвокатами та однопартійцями, однак охорона пропустила лише його та адвокатів. В результаті колишній президент заявив наступне: «Хочу вибачитися за поведінку цих негідників. Вам повинно бути соромно. Ви не поліцейські і не українці. Даєте мені можливість пройти всередину? Я йду на допит щодо Мінських угод. Але вони будуть намагатися робити політичне шоу в стилі "Сватів" або "95 кварталу"! Вони вміють тільки шоу робити, але ми не дамо це робити!».

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