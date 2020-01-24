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Українським малюкам можуть почати видавати фінансовий паспорт

Аня Мартинюк 24 січня 2020, 12:49
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Українським малюкам можуть почати видавати фінансовий паспорт

Українські депутати вирішили перейняти досвід ОАЕ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 січня, стало відомо, що депутати України подали новий законопроект про економічний паспорт. Це документ, який є фінансовим рахунком для новонародженого. Так, на цей рахунок до повноліття дитини надходитимуть гроші від держави.

З відповідною ініціативою виступив представник «Слуги народу» Дмитро Костюк. Як зазначається, така система діє в ОАЕ.

«Тепер проект закону розглядатимуть на пленарному засіданні Верховної Ради після 4 лютого, коли нардепи повернуться до сесійної зали після канікул. Однак дату розгляду ще не призначили. Якщо народні депутати приймуть цю пропозицію, в Україні може з'явитися «економічний паспорт», - йдеться в повідомленні.

Мета проекту – забезпечити молодь стартовим капіталом.

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