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Українські депутати вирішили перейняти досвід ОАЕ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 січня, стало відомо, що депутати України подали новий законопроект про економічний паспорт. Це документ, який є фінансовим рахунком для новонародженого. Так, на цей рахунок до повноліття дитини надходитимуть гроші від держави.
З відповідною ініціативою виступив представник «Слуги народу» Дмитро Костюк. Як зазначається, така система діє в ОАЕ.
«Тепер проект закону розглядатимуть на пленарному засіданні Верховної Ради після 4 лютого, коли нардепи повернуться до сесійної зали після канікул. Однак дату розгляду ще не призначили. Якщо народні депутати приймуть цю пропозицію, в Україні може з'явитися «економічний паспорт», - йдеться в повідомленні.
Мета проекту – забезпечити молодь стартовим капіталом.
13:42: Вчені відтворили голос 3000-літнього єгипетської мумії
13:09: Бужанський закликав негайно посадити Порошенка до в’язниці
12:49: Українським малюкам можуть почати видавати фінансовий паспорт
12:30: Депутати запропонують українцям відкладати собі на пенсію
11:54: Українська співачка розповіла про свою ефективну дієту
11:24: Керівник «Укрпошти» пояснив, чому заробляє більше за Трампа
10:42: Озвучено дату переходу українців на електронні паспорти
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