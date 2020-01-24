Українським малюкам можуть почати видавати фінансовий паспорт

Аня Мартинюк 24 січня 2020, 12:49

Українські депутати вирішили перейняти досвід ОАЕ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 січня, стало відомо, що депутати України подали новий законопроект про економічний паспорт. Це документ, який є фінансовим рахунком для новонародженого. Так, на цей рахунок до повноліття дитини надходитимуть гроші від держави.

З відповідною ініціативою виступив представник «Слуги народу» Дмитро Костюк. Як зазначається, така система діє в ОАЕ.

«Тепер проект закону розглядатимуть на пленарному засіданні Верховної Ради після 4 лютого, коли нардепи повернуться до сесійної зали після канікул. Однак дату розгляду ще не призначили. Якщо народні депутати приймуть цю пропозицію, в Україні може з'явитися «економічний паспорт», - йдеться в повідомленні.

Мета проекту – забезпечити молодь стартовим капіталом.