Депутати запропонують українцям відкладати собі на пенсію

Аня Мартинюк 24 січня 2020, 12:30

Українців збираються зобов’язати відкладати собі на пенсію. Однак не «під подушку», а недержавному фонду чи компанії з управління активами.

Новину передає «Преса України».

У ВРУ збираються розглянути законопроект, мета якого зобов’язати українців самостійно відкладати собі на пенсію. Якщо народні обранці підтримають законопроект, то українці сплачуватимуть додаткові внески із зарплати, які підуть на «другу пенсію».

Цікавий момент – розмір внеску українці зможуть обирати самі. Однак відмовитись від такої практики у них не вийде.

«Керувати вашими заощадженнями буде недержавний фонд або будь-яка компанія з управління активами. В українців буде можливість змінювати розпорядника, але не частіше двох разів на рік. Мінімальна сума таких списань становить один відсоток від заробітної плати. А роботодавцям доведеться платити мінімум два відсотки», - уточнили журналісти.

У випадку, коли людина не доживатиме до пенсії, її заощадження перейдуть спадкоємцям. Законопроект збираються ухвалити до кінця поточного року.