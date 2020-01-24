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Тіна Кароль зізналась шанувальникам, що прийшла форму завдяки спеціальній дієті. І їй навіть не довелось виключати з раціону жири.
Новину передає «Преса України».
Ураїнська музична зірка Тіна Кароль дуже схудла, тому шанувальники співачки вирішили дізнатись, що допомогло їй прийти у форму. У новому інтерв’ю 34-річна виконавиця заявила, що їй підійшла кето-дієта.
Суть дієти – жири спалюють жири. Так, Кароль їсть усе жирне. Це й сало, бульйони, олія, вершки.
За словами зірки, раніше її вага становила 80 кілограмів. Зараз вона важить 62 кілограми. Такого результату у неї ще не було.
12:30: Депутати запропонують українцям відкладати собі на пенсію
11:54: Українська співачка розповіла про свою ефективну дієту
11:24: Керівник «Укрпошти» пояснив, чому заробляє більше за Трампа
10:42: Озвучено дату переходу українців на електронні паспорти
10:03: Міністр назвав головні причини скорочення населення в Україні
08:55: В NASA показали рух австралійського диму земною кулею (ВІДЕО)
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