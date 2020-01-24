Українська співачка розповіла про свою ефективну дієту

Аня Мартинюк 24 січня 2020, 11:54

Тіна Кароль зізналась шанувальникам, що прийшла форму завдяки спеціальній дієті. І їй навіть не довелось виключати з раціону жири.

Новину передає «Преса України».

Ураїнська музична зірка Тіна Кароль дуже схудла, тому шанувальники співачки вирішили дізнатись, що допомогло їй прийти у форму. У новому інтерв’ю 34-річна виконавиця заявила, що їй підійшла кето-дієта.

Суть дієти – жири спалюють жири. Так, Кароль їсть усе жирне. Це й сало, бульйони, олія, вершки.

За словами зірки, раніше її вага становила 80 кілограмів. Зараз вона важить 62 кілограми. Такого результату у неї ще не було.