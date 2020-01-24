Керівник «Укрпошти» пояснив, чому заробляє більше за Трампа

Аня Мартинюк 24 січня 2020, 11:24

Ігор Смілянський виправдася за свою зарплату в понад мільйон гривень. За його словами, він мусить платити кредит за освіту в США.

Новину передає «Преса України».

Не так давно керівник державної компанії «Укрпошта» Ігор Смілянський опинився у центрі скандалу. Виявилось, що його місячна зарплата становить 1 мільйон 24 тисячі гривень. Стільки йому нарахували у грудні. Українці обурились з приводу цієї суми й нагадали, що навіть американський президент стільки не заробляє.

В результаті Смілянський вирішив виправдатись і зазначив, що ніхто не звертає увагу на його графік, освіту, податки.

«Всі лише обговорюють гучну суму», - заявив він.

За словами Смілянського, він працює 18- 20 годин на день. Крім того, він має три освіти, за які досі платить кредит в США. Також не забув Смілянський нагадати й про податки державі. За його словами, 45% податку йде державі.