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Ігор Смілянський виправдася за свою зарплату в понад мільйон гривень. За його словами, він мусить платити кредит за освіту в США.
Новину передає «Преса України».
Не так давно керівник державної компанії «Укрпошта» Ігор Смілянський опинився у центрі скандалу. Виявилось, що його місячна зарплата становить 1 мільйон 24 тисячі гривень. Стільки йому нарахували у грудні. Українці обурились з приводу цієї суми й нагадали, що навіть американський президент стільки не заробляє.
В результаті Смілянський вирішив виправдатись і зазначив, що ніхто не звертає увагу на його графік, освіту, податки.
«Всі лише обговорюють гучну суму», - заявив він.
За словами Смілянського, він працює 18- 20 годин на день. Крім того, він має три освіти, за які досі платить кредит в США. Також не забув Смілянський нагадати й про податки державі. За його словами, 45% податку йде державі.
12:30: Депутати запропонують українцям відкладати собі на пенсію
11:54: Українська співачка розповіла про свою ефективну дієту
11:24: Керівник «Укрпошти» пояснив, чому заробляє більше за Трампа
10:42: Озвучено дату переходу українців на електронні паспорти
10:03: Міністр назвав головні причини скорочення населення в Україні
08:55: В NASA показали рух австралійського диму земною кулею (ВІДЕО)
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