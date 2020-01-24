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Озвучено дату переходу українців на електронні паспорти

Аня Мартинюк 24 січня 2020, 10:42
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Озвучено дату переходу українців на електронні паспорти

Зовсім скоро українцям не доведеться носити з собою ID-карту чи закордонний біометричний паспорт. Їх дані перенесуть в телефон.

Новину передає «Преса України».

У Міністерстві цифрової інформації повідомили, що до кінця лютого в країні буде запущено електронні ID-карту і закордонний біометричний паспорт.

«ID-карта і закордонний біометричний паспорт стануть цифровими документами, які будуть завжди з тобою. Звичайно, якщо ти не забудеш смартфон будинку», - розповіли на сторінці сервісу «Дія» у соцмережі.

Варто зазначити, що електронні паспорти не дають права здійснювати подорож за кордон. Так, електронні документи актуальні у побутових ситуаціях. Для прикладу, на пошті, під час поїздок країною, при покупці алкоголю, при вході в адмінбудівлі.

 

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