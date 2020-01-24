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Зовсім скоро українцям не доведеться носити з собою ID-карту чи закордонний біометричний паспорт. Їх дані перенесуть в телефон.
Новину передає «Преса України».
У Міністерстві цифрової інформації повідомили, що до кінця лютого в країні буде запущено електронні ID-карту і закордонний біометричний паспорт.
«ID-карта і закордонний біометричний паспорт стануть цифровими документами, які будуть завжди з тобою. Звичайно, якщо ти не забудеш смартфон будинку», - розповіли на сторінці сервісу «Дія» у соцмережі.
Варто зазначити, що електронні паспорти не дають права здійснювати подорож за кордон. Так, електронні документи актуальні у побутових ситуаціях. Для прикладу, на пошті, під час поїздок країною, при покупці алкоголю, при вході в адмінбудівлі.
10:42: Озвучено дату переходу українців на електронні паспорти
10:03: Міністр назвав головні причини скорочення населення в Україні
08:55: В NASA показали рух австралійського диму земною кулею (ВІДЕО)
06:35: В Україні найчастіше підробляють банкноти 500 та 100 гривень
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