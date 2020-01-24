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Міністр Дмитро Дубілет назвав три блоки, які привели та приводять до скорочення населення країни.
Новину передає «Преса України».
Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет, за ініціативи якого був проведений пробний перепис населення, розповів, чому чисельність українців скорочується. За його словами, головними причинами такого ходу подій є міграція та негативне співвідношення між народжуваністю і смертністю.
«Є три великі блоки: перший - окуповані території, другий - негативний тренд по міграції, у нас емігрують більше, ніж приїжджають назад, і третій, на жаль, - це демографічний тренд, у нас смертей більше, ніж народжуваності. Три великі блоки, які призводять до скорочення населення», - пояснив він.
Дубілет також особливо наголосив, що другий та третій фактори є вирішальними. Як повідомлялось раніше, станом на 1 грудня 2019 року в Україні нараховано 37,29 млн людей. Мова йде про постійне населення.
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10:03: Міністр назвав головні причини скорочення населення в Україні
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