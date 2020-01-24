У Криму почали готуватися до маршу гідності Чубарова

Аня Мартинюк 24 січня 2020, 09:29

Представник громадської організації у Криму Ескендер Білялов попередив, що Рефата Чубарова та його марш зустрінуть «із задоволенням».

Новину передає «Преса України».

За даними російських ЗМІ, кримські татари готові зустріти організований лідером меджлісу Рефатом Чубаровим «Маршу гідності». Як відомо, мирна хода на територію анексованого півострова Крим запланована на 2 травня.

Голова кримської громадської організації "Інкішаф" Ескендер Білялов заявив, що кримські татари зустрінуть марш «із задоволенням».

«Якщо цей марш навіть і відбудеться, то він нічого не дасть. Підтримка буде низька, з Криму назустріч ніхто не піде. Він пройде з декількома десятками людей до кордону, а далі його ніхто не пустить. І навіть якщо заборона на в'їзд до Росії у нього вже закінчилась, то коли він перейде кордон, ми зустрінемо його з величезним "задоволенням"», - заявив він.

Білялов також назвав марш популізмом та закликав Чубарова звернути увагу на себе.

«Подивіться на його положення і положення його соратників на Україні: перестали фінансувати ATR, Іслямов залишився у "розбитого корита", сам Чубаров навіть не зміг стати нардепом», - підсумував він.