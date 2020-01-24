В NASA показали рух австралійського диму земною кулею (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 24 січня 2020, 08:55

Експерти NASA розповіли, на скільки далеко поширюється дим від природних пожеж, та що він переносить світом.

Новину передає «Преса України».

Агентство NASA показало, як дим від масових природні пожеж поширюється усією земною кулею, взаємодіючи з погодою та поширюючи в повітрі аерозолі. Мова йде про ультрафіолетові (УФ) частинки, що абсорбують повітря.

У цьому відео різні кольори позначають аерозолі, включаючи пил (помаранчевий), морську сіль (блакитний), нітрати (рожевий) і вуглекислий газ (червоний). Яскравіші області відповідають більшій кількості аерозолю.

Експерти NASA також уточнили, що анімація показує насичений подіями період з серпня 2019 року по січень 2020 року. Зокрема, ураган Доріан (серпень-вересень 2019 року), великі пожежі в Південній Америці та Індонезії (серпень-вересень 2019 року) та надзвичайні пожежі в Австралії (грудень 2019 року до січня 2020 року).

«Оскільки дим від масових пожеж взаємодів із глобальною погодою, транспортування димових потоків навколо земної кулі пришвидшилось до верхньої тропосфери та навіть найнижчої стратосфери, що призвело до поширення аерозолів на великі відстані по всьому світу», - пояснили експерти.