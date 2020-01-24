Лещенко вкрав у України «Укрзалізницю» - Дубінський

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Олександр Дубінський прокоментував рішення безкоштовно передати «Укрзалізницю» в управління німецькому Deutsche Bahn.
Новину передає «Преса України».
Депутат президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський заявив, що Сергій Лещенко вкрав у України стратегічне підприємство «Укрзалізницю». Мова йде про члена наглядової ради "Укрзалізниці". Про це нардеп написав у соцмережі.
«Ось так, за 588 тис гривень в місяць Сергій Лещенко вкрав у держави Україна стратегічне підприємство Укрзалізницю. Щоб не приватизувати, безкоштовно віддали в управління», - написав він.
Так, представник партії Володимира Зеленського мав на увазі передачу в управління залізницю залізничному операторові Німеччини Deutsche Bahn на 10 років. Відповідний документ, який має назву «Меморандум про взаєморозуміння», був підписаний 22 січня у Давосі.
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