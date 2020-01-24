В США перестануть пускати вагітних іноземок

Аня Мартинюк 24 січня 2020, 07:45

У США встановили нові візові правила. Тепер жінки, які бажають народити в Штатах з метою отримання громадянства, отримуватимуть відмови у консульствах.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 січня, стало відомо, що у США почали діяти нові візові правила. Одне з них - народження дитини у США з метою отримання для неї громадянства не є підставою для отримання візи. У Держдепі уточнили, що нові правила, мета яких обмежити «пологовий туризм», вступають у силу сьогодні.

«Ця зміна має на меті відповісти на ризики для національної безпеки та правоохоронної сфери, пов’язані з пологовим туризмом, включаючи кримінальну діяльність, пов’язану з промисловістю “пологового туризму”, – розповів посадовець в Держдепі.

Як наголошується, у США щорічно народжуються тисячі дітей від матерів, які перебувають у країні за туристичною візою типу В1/В2.

«…оператори пологового туризму заробляють мільйони доларів, через схеми, ухиляння від оподаткування, відмивання коштів та шахрайства, спрямовані на підвищення прибутків”, – особливо підкреслили посадовці.

У нових правилах також передбачено, що люди, які планують лікування у США, повинні підтвердити, що мають змогу його оплатити.