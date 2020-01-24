В Ірані заявили про безпеку польотів над країною

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Іранський міністр запевнив, що небо над країною безпечне для польотів.
Новину передає «Преса України».
Міністр доріг та міського розвитку Ірану Мохаммад Есламі зробив важливу заяву. Він запевнив, що здійснювати польоти над країною безпечно. Як відомо, після збиття українського пасажирського судна двома ракетами ряд авіакомпаній скасували польоти до Ірану.
«Повна безпека іранського неба для міжнародних рейсів завжди відома у всьому світі, і цей фактор високого рівня безпеки не ставиться під загрозу», - заявив Есламі.
Нагадаємо, 8 січня у Тегерані впав український літак зі 176 людьми на борту. У літак поцілили дві ракети. Після цього США та Україна припинили польоти в країну. Іран визнав, що збиття було помилковим. Як відомо, в авіакатастрофі загинули 11 українців, 9 членів екіпажу та 2 пасажирів.
06:35: В Україні найчастіше підробляють банкноти 500 та 100 гривень
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