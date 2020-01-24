В Україні найчастіше підробляють банкноти 500 та 100 гривень 06:35
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У НБУ розповіли, які банкноти найчастіше підробляють в Україні. Так, у 2019 році лідерами стали номінали 500 та 100 гривень.
Новину передає «Преса України».
За даними НБУ у 2019 році найпопулярнішими серед фальшивомонетників стали купюри номіналом 500 та 100 гривень. А саме 500 гривень зразка 2006 року і 100 гривень зразка 2005 року.
«Їх кількість склала близько 65% і 15% загальної кількості вилучених з обігу підробок відповідно», - зазначив регулятор.
Що стосується фальсифікату іноземних валют, то найчастіше в обігу зустрічались стодоларові купюри.
У НБУ також запевнили, що банкноти нового покоління, а саме номіналами 20, 50, 100, 500 і 1000 гривень, введені в обіг в 2015 - 2019 роках, мають посилений захист.
06:35: В Україні найчастіше підробляють банкноти 500 та 100 гривень
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