Зеленського проситимуть вивести з обігу нові монети

Аня Мартинюк 23 січня 2020, 14:01

Українці, яким не до вподоби ідея користування великою кількістю монет, як це пропонує НБУ, вирішили перейти до дій й закликати президента відмовитись від дрібноти.

Новину передає «Преса України».

На сайті президента з'явилась нова петиція. Її автор Андрій Винниченко вимагає скасувати усі металеві монети в країні. Як відомо, НБУ не так давно «порадував» українців випуском мініатюрних срібних монет номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень. Всі вони мають однаковий дизайн.

Винниченко зазначив, що виготовлення монет є дороговартісним. Крім того, вони непрактичні, адже у великій кількості багато важать.

«А ще вони всіх дратують. Крім нумізматів.. Особливу увагу хочу звернути на монети цінністю в гривню і більше. Я не знаю жодної людини, яка була б задоволена введенням цих монет в грошовий оборот. Навіть в маршрутних таксі часто лайка через те, що хтось не хоче отримати здачу монетами, а водій відповідає, що йому вони теж не потрібні», - підкреслив він.

Тепер, щоб президент відреагував на петицію, необхідно зібрати 25 тисяч підписів.