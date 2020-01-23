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Зеленський готується до переговорів з Путіним

Аня Мартинюк 23 січня 2020, 13:33
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Зеленський готується до переговорів з Путіним

Український президент говоритиме про черговий обмін.

Новину передає «Преса України».

В Офісі президента України повідомили, що український лідер Володимир Зеленський проведе переговори з лідером Кремля Володимиром Путіним. Сторони говоритимуть про звільнення утримуваних громадян.

«Два треки, два списки. Список ми погодили у Мінську, будемо доповнювати перелік встановлених осіб. Готуватимемо цей трек – обмін з тимчасово окупованими територіями», - заявив Зеленський. 

Він також уточнив, що українська сторона почала розмову про обмін. Відомо, що до нього готують усіх, в тому числі кримських татар.

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