Зеленський готується до переговорів з Путіним

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Український президент говоритиме про черговий обмін.
Новину передає «Преса України».
В Офісі президента України повідомили, що український лідер Володимир Зеленський проведе переговори з лідером Кремля Володимиром Путіним. Сторони говоритимуть про звільнення утримуваних громадян.
«Два треки, два списки. Список ми погодили у Мінську, будемо доповнювати перелік встановлених осіб. Готуватимемо цей трек – обмін з тимчасово окупованими територіями», - заявив Зеленський.
Він також уточнив, що українська сторона почала розмову про обмін. Відомо, що до нього готують усіх, в тому числі кримських татар.
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09:42: Зеленський в Давосі натякнув на дешеву робочу силу в Україні
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