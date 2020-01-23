Коронавірус у Китаї міг поширитись від змій – ЗМІ

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За даними китайських ЗМІ, невідомий раніше коронавірус міг почати поширюватись від змій. До такого припущення дійшли вчені.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 січня, китайські вчені заявили, що небезпечний коронавірус міг вперше поширитись від змій. Про це свідчать останні дослідження. Раніше вірус, який став причиною смерті 17 людей, виявили у змій двох видів - багатосмугового крайта та китайської кобри.
До слова, респіраторний експерт та керівник групи з питань охорони здоров’я Чжун Наньшань розслідує спалах нового коронавірусу. Попри свій похилий вік він відвідав лікарню Джинінтан, де лікують хворих на пневмонію, спричинену новим штамом коронавірусу, в Ухані, провінція Хубей.
На думку Наньшань, вірус може передаватися від людини до людини. Раніше вчені виключали таку можливість. В результаті президент Китаю Сі Цзіньпін закликав вдатись до рішучих дій для стримування розповсюдження невідомого вірусу.
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