Названа дата проведення Маршу гідності у Крим

Аня Мартинюк 23 січня 2020, 12:40

Рефат Чубаров озвучив дату проведення мирного маршу, в ході якого активісти перетнуть кордон до анексованого півострова Крим.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 січня, лідер Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що мирна хода у Крим під назвою «Марш гідності» запланована на 2 травня.

За словами Чубарова, учасники маршу перетнуть кордон з анексованим півостровом в пункті пропуску "Чонгар". Відомо, що окрім Меджлісу до ходи долучаться депутати та західні партнери. Однак імен учасників Маршу гідності ще не називали.

Чубаров особливо наголосив, що учасники мирної ходи засуджують анексію українського півострова. Тим часом так званий голова кримськотатарської національно-культурної автономії Ейваз Умеров зазначив наступне: «Не знаю, як політичні діячі з України (швидше за все, їх не буде в перших рядах маршу), але якщо хто і піде на цю провокацію, хотілося б нагадати, що будь-які дії, спрямовані на порушення суверенної кордону Російської Федерації, будуть припинятися арештом».