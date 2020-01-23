Дубілет оприлюднив дані про наявне населення України

Аня Мартинюк 23 січня 2020, 12:05

Дмитро Дубілет назвав наявне населення України. Так, нас понад 37 мільйонів. За словами міністра, для визначення, скільки українців живе на батьківщині, не довелось витрачати багато грошей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 січня, міністр в Кабміні Дмитро Дубілет повідомив, що чисельність наявного населення України становить 37,29 млн людей. А саме станом на 1.12.2019. За словами Дубілета, оцінка чисельності населення проводилась впродовж 3 місяців й для цього не довелось залучати космічні суми.

«Для держави ця робота не коштувала жодних додаткових грошей. Традиційний перепис населення обійшовся б у 3,4 млрд грн (бюджет, закладений на 2020 рік), а підсумки ми б отримали у першому кварталі 2021 року. Ми використовували три методики, які дали приблизно однаковий результат», - зазначив він у соцмережі.

Він також уточнив, що 20,01 млн – це жінки, а 17,28 млн - це чоловіки.

«У Києві знаходиться 3,7 млн людей», - додав він.