Періс Хілтон показала свою незвичну BMW i8 (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 23 січня 2020, 11:36

38-річна Періс Хілтон показала свою ідеальну автівку. Знаменитість також відзначила, що якби вона була машиною, то саме такою.

Новину передає «Преса України».

Світська левиця Періс Хілтон була помічена у Беверлі-Хіллз з цуценям. Однак не новий улюбленець знаменитості привернув до себе увагу. 38-річна Періс засвітила свою новеньку автівку BMW i8

Так, медіа-особистість та підприємець має голографічну автівку.

«Вона виходила з перукарні разом з песиком. Посміхнулась та сіла у авто», - відзначили очевидці.

Як відомо, готельна спадкоємиця любить яскраві речі. До слова, раніше Періс Хілтон показувала прихильникам процес пошуку ідеального кольору та дизайну свого нового авто.

«Якби я була машиною, це була би я», - зазначає вона на відео.