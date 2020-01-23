Періс Хілтон показала свою незвичну BMW i8 (ВІДЕО)

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38-річна Періс Хілтон показала свою ідеальну автівку. Знаменитість також відзначила, що якби вона була машиною, то саме такою.
Новину передає «Преса України».
Світська левиця Періс Хілтон була помічена у Беверлі-Хіллз з цуценям. Однак не новий улюбленець знаменитості привернув до себе увагу. 38-річна Періс засвітила свою новеньку автівку BMW i8
Так, медіа-особистість та підприємець має голографічну автівку.
«Вона виходила з перукарні разом з песиком. Посміхнулась та сіла у авто», - відзначили очевидці.
Як відомо, готельна спадкоємиця любить яскраві речі. До слова, раніше Періс Хілтон показувала прихильникам процес пошуку ідеального кольору та дизайну свого нового авто.
«Якби я була машиною, це була би я», - зазначає вона на відео.
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