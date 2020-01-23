Україна продемонструвала зрушення в рейтингу Transparency International

Аня Мартинюк 23 січня 2020, 10:59

Україна показала поганий результат в «Індексі сприйняття корупції». Так, вона повернулась до результату 2017 року.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 січня, стало відомо, що в «Індексі сприйняття корупції», який представила Організація Transparency International, Україна опустилась на 6 позицій. З 30 балами з 100 можливих Україна зайняла 126 місце зі 180.

Це означає, що Україна продемонструвала поганий результат.

«Україна повернулася до показників 2017 року. Її сусідами в рейтингу є Киргизстан, Азербайджан і Джібуті. Оцінка України сформувалася з 9 різних досліджень», - зазначили в Transparency International.

До слова, Росія залишилась на попередньому 137 місці. Нагадаємо також, що на першому місці знаходяться Нова Зеландія та Данія, у яких по 87 балів.