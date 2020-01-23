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Україна показала поганий результат в «Індексі сприйняття корупції». Так, вона повернулась до результату 2017 року.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 січня, стало відомо, що в «Індексі сприйняття корупції», який представила Організація Transparency International, Україна опустилась на 6 позицій. З 30 балами з 100 можливих Україна зайняла 126 місце зі 180.
Це означає, що Україна продемонструвала поганий результат.
«Україна повернулася до показників 2017 року. Її сусідами в рейтингу є Киргизстан, Азербайджан і Джібуті. Оцінка України сформувалася з 9 різних досліджень», - зазначили в Transparency International.
До слова, Росія залишилась на попередньому 137 місці. Нагадаємо також, що на першому місці знаходяться Нова Зеландія та Данія, у яких по 87 балів.
10:59: Україна продемонструвала зрушення в рейтингу Transparency International
09:42: Зеленський в Давосі натякнув на дешеву робочу силу в Україні
09:11: Арахамія поспілкувався з представниками каналів «Росія 1» та «Перший канал» (ВІДЕО)
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