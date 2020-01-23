Українську спортсменку дискваліфікували за допінг

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25-річна легкоатлетка Катерина Табашник дискваліфікована з березня 2019 року.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 січня, стало відомо, що легкоатлетка Катерина Табашник була дискваліфікована на 19 місяців. Причина такого ходу подій – допінг. Так, термін дискваліфікації відраховується з 28 березня минулого року. Це означає, що усі результати спортсменти анульовані.
Антикорупційний легкоатлетичний орган Athletics Integrity Unit повідомив, що допінг-проба спортсменки, яка спеціалізується на стрибках в висоту, показав вміст в її організмі гідрохлортиазиду.
Нагадаємо, 25-річна Катерина табашнікі у 2013-му стала чемпіонкою Європи серед юніорів. В 2019 році українка зайняла 4 місце на чемпіонаті Європи в закритих приміщеннях. Кращим результатом легкоатлетки є висота 1,96 метра.
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