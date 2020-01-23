Зеленський в Давосі натякнув на дешеву робочу силу в Україні

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Володимир Зеленський оригінально покликав в Україну інвесторів, нагадавши, що українці талановиті й їх робоча сила дешевша, ніж в ЄС.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський виступив на всесвітньому економічному форумі в Давосі. Зокрема, український лідер заявив, що тепер в Україну вигідно вкладати гроші. Він також нагадав, що українці працьовиті й поки продають свої послуги дешевше, ніж фахівці у Європі.
«Сьогодні вигідно вкладати гроші в Україну. Талановиті і, поки не дуже, українці, я не хочу назвати їх cheap (дешеві), але, поки, there is cheaper than in Europe (дешевше, ніж в Європі, - ред.). Тому будьте розумними і ласкаво просимо», - заявив він.
За словами Зеленського, його мета – аби в підручниках поряд з кейсами Японії, Південної Кореї, Сінгапуру з'явилася Україна.
«І ми - одна з небагатьох країн, яка зараз дозволяє заробляти настільки високий дохід на інвестований капітал», - наголошував він.
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