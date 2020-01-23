Арахамія поспілкувався з представниками каналів «Росія 1» та «Перший канал» (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 23 січня 2020, 09:11

Давид Арахамія відповів на запитання російських журналістів-пропагандистів у Давосі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 січня, стало відомо, що голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія не відмовив у спілкуванні журналістам відомих своєю пропагандистською діяльністю. Мова йде про російських журналістів «Росії1» та «Першого каналу». Як відомо, діалог відбувся на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Зокрема, Арахамія поспілкувався з Наїлею Аскер-заде. Так, останній він заявив, що пропагандистські журналісти повинні «сконцентруватися на повному припиненні вогню з обох сторін». Мова йде про ситуацію на Донбасі.

Арахамія також відповів на запитання, чому він приїхав у Давос. За його словами, мета візиту – просування інвестиційних програм.