Українським топ-чиновникам присвятили фотожаби

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У Мережі з'явилися нові фотожаби на тлі новин про те, що міністри отримують космічні зарплати.
Новину передає «Преса України».
Після того, як українські міністри вляпались у скандал з завищеними зарплатами, у Мережі з’явились фотожаби, які висміюють останніх. Зокрема, автори картинок згадали про міністра освіти і науки України Ганну Новосад, яка заявила, що її зарплата в 63,4 тисячі гривень за мала і її не вистачить навіть на утримання дитини, якщо вона у неї з'явиться.
Також не так давно колишній віце-прем'єр - міністр соціальної політики України Павло Розенко заявляв, що українські топ-чиновники тепер мають в 3,5-5 разів більшу зарплату, а нардепи - в 2,5 рази більшу зарплату. Так, депутати отримуватимуть понад 100 тисяч гривень на місяць, а міністри від 200 до 500 тисяч гривень.
У зв’язку з таким ходом подій представник президентської фракції «Слуга народу» Максим Бужанський закликав чиновників «прийти до тями».
10:15: Київські заклади харчування занервували через нове шоу Дурнєва
09:35: Рівненський правозахисник звинуватив Новосад у злочині проти суспільства
08:18: Депутат розкритикував розробку «Укроборонпрому» (ВІДЕО)
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