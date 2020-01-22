Українським топ-чиновникам присвятили фотожаби

Аня Мартинюк 22 січня 2020, 15:57

У Мережі з'явилися нові фотожаби на тлі новин про те, що міністри отримують космічні зарплати.

Новину передає «Преса України».

Після того, як українські міністри вляпались у скандал з завищеними зарплатами, у Мережі з’явились фотожаби, які висміюють останніх. Зокрема, автори картинок згадали про міністра освіти і науки України Ганну Новосад, яка заявила, що її зарплата в 63,4 тисячі гривень за мала і її не вистачить навіть на утримання дитини, якщо вона у неї з'явиться.

Також не так давно колишній віце-прем'єр - міністр соціальної політики України Павло Розенко заявляв, що українські топ-чиновники тепер мають в 3,5-5 разів більшу зарплату, а нардепи - в 2,5 рази більшу зарплату. Так, депутати отримуватимуть понад 100 тисяч гривень на місяць, а міністри від 200 до 500 тисяч гривень.

У зв’язку з таким ходом подій представник президентської фракції «Слуга народу» Максим Бужанський закликав чиновників «прийти до тями».