«Укрзалізниця» закупила найдорожчі кондиціонери

Аня Мартинюк 22 січня 2020, 12:01

Українські журналісти дізнались, що «Укрзалізниця» закупила кондиціонери для вагонів, вартість яких завищена в 5 разів.

Новину передає «Преса України».

За даними журналістів «Наші гроші», філія «Центр забезпечення виробництва» АТ «Українська залізниця» закупила для пасажирських вагонів кондиціонери на 28 430 000 доларів. Продало надзвичайно дорогі кондиціонери АТ «Завод Екватор».

Очікується, що до кінця року буде поставлено 19 комплектів системи кондиціонування повітря. Так, один комплект обійдеться у 1,50 млн грн, що в 5 разів більше від звичайної ціни.

«Якщо взяти найпотужніший і дорогий кондиціонер, який можна знайти в інтернет-магазинах, то це канальний інверторний Mitsubishi Heavy FDU250VS за 323 тис грн. Його продуктивність охолодження - 25 кВт, а обігріву - 28 кВт, тобто на рівні вагонного охолоджувача. Однак ціна кондиціонера в магазині в п'ять разів менше ціни для "Укрзалізниці"», - наголосили журналісти.

До слова, «Завод Екватор» належить голові наглядової ради Сергію Кантору - депутату Миколаївської міськради від партії «Наш край». Директором заводу є Юрій Неділько.