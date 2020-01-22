Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Рівненський правозахисник звинуватив Новосад у злочині проти суспільства
  • У Львові відбувся протест проти свавілля у Держприкордонслужбі (ВІДЕО)
  • НБУ розпочав тиждень з ослаблення гривні

Дуров назвав iCloud інструментом для стеження

Аня Мартинюк 22 січня 2020, 11:26
Версія для друку
Дуров назвав iCloud інструментом для стеження

Павло Дуров заявив, що користувачі iCloud незахищені. Так, за ними безперешкодно можуть стежити.

Новину передає «Преса України».

Творець Telegram Павло Дуров відреагував на відмову Apple від шифрування при створенні резервних копій пристроїв в iCloud. Як відомо, каліфорнійський гігант йде на такий крок через тиск ФБР. Так, у ФБР вважають, що шифрування заважає розслідуванням. 

Однак в Apple офіційних коментарів з приводу свого рішення не дають. За словами Дурова, iCloud – це офіційний інструмент для стеження.

«Тепер iCloud - офіційний інструмент для стеження. Додатки, які використовують цей сервіс для зберігання ваших особистих повідомлень (наприклад, WhatsApp), є частиною цієї проблеми», - заявив Дуров.

Відповідне повідомлення він залишив у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції