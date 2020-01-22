Дуров назвав iCloud інструментом для стеження

Аня Мартинюк 22 січня 2020, 11:26

Павло Дуров заявив, що користувачі iCloud незахищені. Так, за ними безперешкодно можуть стежити.

Новину передає «Преса України».

Творець Telegram Павло Дуров відреагував на відмову Apple від шифрування при створенні резервних копій пристроїв в iCloud. Як відомо, каліфорнійський гігант йде на такий крок через тиск ФБР. Так, у ФБР вважають, що шифрування заважає розслідуванням.

Однак в Apple офіційних коментарів з приводу свого рішення не дають. За словами Дурова, iCloud – це офіційний інструмент для стеження.

«Тепер iCloud - офіційний інструмент для стеження. Додатки, які використовують цей сервіс для зберігання ваших особистих повідомлень (наприклад, WhatsApp), є частиною цієї проблеми», - заявив Дуров.

Відповідне повідомлення він залишив у своєму Telegram-каналі.