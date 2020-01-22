Київські заклади харчування занервували через нове шоу Дурнєва 10:15
Рівненський правозахисник звинуватив Новосад у злочині проти суспільства 09:35
Депутат розкритикував розробку «Укроборонпрому» (ВІДЕО) 08:18
Грета Тунберг нагадала світовим лідерам про бездіяльність 07:11
Еліна Світоліна увійшла до другого кола Australian Open 13:36
Велика Британія вибачилась за віднесення тризуба до екстремістських символів 12:49
Депутат показав, в яке крісло пересадили Баласинович (ВІДЕО) 11:56
Все, що потрібно знати про поширення коронавірусу з Китаю 11:20
У Великій Британії випустили першу пам’ятну монету Queen 07:41
Відомий український блогер Олексій Дурнєв розпочав нове шоу на каналі YouTube. Одразу ж після першого випуску столичні заклади швидкого харчування вирішили змінити свої інструкції з обслуговування.
Новину передає «Преса України».
Про це сам Дурнєв написав на своїй сторінці у соцмережі, представивши скіншот повідомлення, яке розсилають закладам харчування.
«Перший випуск шоу Еда Дурнева підняв трішечки шум в київських закладах громадського харчування. Вже розсилаються ось такі інструкції», - написав він.
В Інструкції зазначено наступне: «Колеги, прошу звернути увагу на випуск нового шоу про їжу від Олексія Дурнєва! Ми є потенційними учасниками. Тому прохання передати усім адміністраторам Доставки, а також операторам у кол-центр наступну інформацію: при отриманні замовлення від імені Олексій – передати бланк замовлення менеджеру піцерії! Менеджер пі церії в свою чергу контролює замовлення, приготування и склад замовлення. Кожна страва повинна бути виконана по технологічній карті і відповідати вазі! Це наша репутація і ми повинні бути професіоналами своєї справи! Кожне замовлення повинно відповідати зазначеній вазі і складу інгредієнтів. У разі неякісної доставки замовлення для шоу – особисто розбиратимусь в усіх нюансах та каратиму винуватців!».
В результаті інтернет-спільнота почала жартувати, що відтепер замовлятиме їжу виключно на ім’я Олексій Дурнєв.
10:15: Київські заклади харчування занервували через нове шоу Дурнєва
09:35: Рівненський правозахисник звинуватив Новосад у злочині проти суспільства
08:18: Депутат розкритикував розробку «Укроборонпрому» (ВІДЕО)
07:11: Грета Тунберг нагадала світовим лідерам про бездіяльність
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.