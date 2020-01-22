Київські заклади харчування занервували через нове шоу Дурнєва

Аня Мартинюк 22 січня 2020, 10:15

Відомий український блогер Олексій Дурнєв розпочав нове шоу на каналі YouTube. Одразу ж після першого випуску столичні заклади швидкого харчування вирішили змінити свої інструкції з обслуговування.

Новину передає «Преса України».

Про це сам Дурнєв написав на своїй сторінці у соцмережі, представивши скіншот повідомлення, яке розсилають закладам харчування.

«Перший випуск шоу Еда Дурнева підняв трішечки шум в київських закладах громадського харчування. Вже розсилаються ось такі інструкції», - написав він.

В Інструкції зазначено наступне: «Колеги, прошу звернути увагу на випуск нового шоу про їжу від Олексія Дурнєва! Ми є потенційними учасниками. Тому прохання передати усім адміністраторам Доставки, а також операторам у кол-центр наступну інформацію: при отриманні замовлення від імені Олексій – передати бланк замовлення менеджеру піцерії! Менеджер пі церії в свою чергу контролює замовлення, приготування и склад замовлення. Кожна страва повинна бути виконана по технологічній карті і відповідати вазі! Це наша репутація і ми повинні бути професіоналами своєї справи! Кожне замовлення повинно відповідати зазначеній вазі і складу інгредієнтів. У разі неякісної доставки замовлення для шоу – особисто розбиратимусь в усіх нюансах та каратиму винуватців!».

В результаті інтернет-спільнота почала жартувати, що відтепер замовлятиме їжу виключно на ім’я Олексій Дурнєв.