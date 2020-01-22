Рівненський правозахисник звинуватив Новосад у злочині проти суспільства

Аня Мартинюк 22 січня 2020, 09:35

Активіст Сергій Мусевич розкритикував Ганну Новосад за її прагнення зробити школи гендерно нейтральними та скасування факультативу про планування сім’ї.

Новину передає «Преса України».

Рівненський правозахисник й громадський активіст Сергій Мусевич зазначив у соцмережі, що голова Міносвіти Ганна Новосад свідомо вчиняє злочин проти суспільства. Мова йде про її намір зробити школи гендерно нейтральними.

«Закликаю Божий гнів та суд на міністра освіти України Ганну Новосад. Обійнявши посаду МОУ вона відразу ліквідувала шкільну програму «#Основа_родини» а на днях заявила, що має намір зробити все можливе для того, щоб українська школа стала гендерно нейтральним середовищем», - написав він.

Нагадаємо, програма «Основа родини» була введена в окремих школах України у 2019 році. Предмет могли обрати для вивчення учні 10-11 класів. На факультативному уроці старшокласники розповідали, як влаштувати щасливе подружнє життя, планувати та виховувати дітей й тому подібне.

Сергій Мусевич також додав, що за планом Новосад теми ЛГБТ та гомосексуалізму мають стати частиною шкільної освіти.

«Як громадянин, чоловік, батько, служитель заявляю, що це свідомий злочин проти суспільства та виклик кинутий Творцю стосовно Задуму Божого – сім’я», - наголосив він.