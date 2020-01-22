Путін представив новий склад уряду

Аня Мартинюк 22 січня 2020, 08:54

Лідер Кремля Володимир Путін призначив міністрів нового уряду. Також стало відомо, хто втримався на колишніх місцях.

Новину передає «Преса України».

Президент РФ Володимир Путін поставив свій підпис під указами про призначення міністрів нового уряду. Як відомо, 16 січня його почав очолювати Михайло Мішустін. У прес-службі Кремля зазначили, що у новому уряді трудитимуться 9 нових міністрів і 5 віце-прем'єрів.

Крім того, 12 міністрів і 3 віце-прем'єра залишилися незмінними.

«Першим заступником голови уряду став радник президента Андрій Бєлоусов. Пости віце-прем'єрів отримали Олексій Оверчук, Юрій Трутнєв, Марат Хуснуллін і Дмитро Чернишенко. Віце-прем'єрами залишилися Юрій Трутнєв, Юрій Борисов і Тетяна Голікова», - уточнюється у прес-службі.

Незмінними залишились міністр оборони Сергій Шойгу, міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр енергетики Олександр Новак, міністр сільського господарства Дмитро Патрушев, міністр транспорту Євген Дітріх, глава МНС - Євген Зінич, глава Мінпромторгу Денис Мантуров, глава Мінприроди Дмитро Кобилкін, глава Мінфіну - Антон Силуанов.