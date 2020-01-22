Депутат розкритикував розробку «Укроборонпрому» (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 22 січня 2020, 08:18

«Слуга народу» Олександр Дубінський розкритикував квадрокоптер вітчизняного виробництва.

Новину передає «Преса України».

Представник президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський звернув увагу на нову розробку «Укроборонпрому» - розвідувальний квадрокоптер «Берегиня».

«Дико вибачаюся, але не пропустіть високотехнологічну розробку Абромавічуса, Найєма та Укроборонпрому - прямо з АліЕкспресс (від 100 у.о.) Малошумний, малопомітний, малогабаритний тактичний ВІЙСЬКОВИЙ квадрокоптер. Дивіться відео. Коментарі до нього, ясна річ, відключені. Щоб не потонути в похвалах», - зазначив нардеп у соцмережі.

Він також представив коментарі зі своєї сторінки.

«-А чому він такий голосисто-жужащий?

- Це ж для розвідок», - відзначила інтернет-спільнота.

Дехто з користувачів також нагадав Олександру Дубінському, що він наразі депутат й може щось змінювати.