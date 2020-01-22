Депутат розкритикував розробку «Укроборонпрому» (ВІДЕО)

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«Слуга народу» Олександр Дубінський розкритикував квадрокоптер вітчизняного виробництва.
Новину передає «Преса України».
Представник президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський звернув увагу на нову розробку «Укроборонпрому» - розвідувальний квадрокоптер «Берегиня».
«Дико вибачаюся, але не пропустіть високотехнологічну розробку Абромавічуса, Найєма та Укроборонпрому - прямо з АліЕкспресс (від 100 у.о.) Малошумний, малопомітний, малогабаритний тактичний ВІЙСЬКОВИЙ квадрокоптер. Дивіться відео. Коментарі до нього, ясна річ, відключені. Щоб не потонути в похвалах», - зазначив нардеп у соцмережі.
Він також представив коментарі зі своєї сторінки.
«-А чому він такий голосисто-жужащий?
- Це ж для розвідок», - відзначила інтернет-спільнота.
Дехто з користувачів також нагадав Олександру Дубінському, що він наразі депутат й може щось змінювати.
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