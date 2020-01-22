Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • У Львові відбувся протест проти свавілля у Держприкордонслужбі (ВІДЕО)
  • НБУ розпочав тиждень з ослаблення гривні
  • Іран віддасть чорні скриньки зі збитого літака Україні

В Асканії-Новій відбулось аномальне поповнення

Аня Мартинюк 22 січня 2020, 07:37
Версія для друку
В Асканії-Новій відбулось аномальне поповнення

На Херсонщині тепла зима сприяла народженню незвичних рудих бізонів.

Новину передає «Преса України».

У херсонському заповіднику Асканія-Нова відбувся аномальний бебі-бум. Причина цього – тепла зима. Представники заповідника розповіли, що в середині січня мама-бізон привела відразу двох малюків. Обидва мали незвичне руде підшерстя.

«Подібна аномалія кольору пояснюється незвично теплою зимою, але вже до кінця весни хутро дитинчат бізонів стане таким же темним, як і у батьків», - розповіли експерти.

Як зазначається, у рудих бізонів народилися 8 потомків. Зазвичай дитинчата бізонів народжуються на початку літа або навесні.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції