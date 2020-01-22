В Асканії-Новій відбулось аномальне поповнення

Аня Мартинюк 22 січня 2020, 07:37

На Херсонщині тепла зима сприяла народженню незвичних рудих бізонів.

Новину передає «Преса України».

У херсонському заповіднику Асканія-Нова відбувся аномальний бебі-бум. Причина цього – тепла зима. Представники заповідника розповіли, що в середині січня мама-бізон привела відразу двох малюків. Обидва мали незвичне руде підшерстя.

«Подібна аномалія кольору пояснюється незвично теплою зимою, але вже до кінця весни хутро дитинчат бізонів стане таким же темним, як і у батьків», - розповіли експерти.

Як зазначається, у рудих бізонів народилися 8 потомків. Зазвичай дитинчата бізонів народжуються на початку літа або навесні.