В Асканії-Новій відбулось аномальне поповнення

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На Херсонщині тепла зима сприяла народженню незвичних рудих бізонів.
Новину передає «Преса України».
У херсонському заповіднику Асканія-Нова відбувся аномальний бебі-бум. Причина цього – тепла зима. Представники заповідника розповіли, що в середині січня мама-бізон привела відразу двох малюків. Обидва мали незвичне руде підшерстя.
«Подібна аномалія кольору пояснюється незвично теплою зимою, але вже до кінця весни хутро дитинчат бізонів стане таким же темним, як і у батьків», - розповіли експерти.
Як зазначається, у рудих бізонів народилися 8 потомків. Зазвичай дитинчата бізонів народжуються на початку літа або навесні.
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