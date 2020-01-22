Грета Тунберг нагадала світовим лідерам про бездіяльність

Аня Мартинюк 22 січня 2020, 07:11

17-річна Грета Тунберг нагадала, що світові лідери давали пусті слова у питанні боротьби зі зміною клімату.

Новину передає «Преса України».

Через рік після попередження світових лідерів про те, що «наш будинок згорів», Грета Тунберг повернулася в Давос, щоб повідомити про бездіяльність людства у питанні зміни клімату. Так, екоактивістка звинуватила політиків у "відмові" від спроб обмежити глобальне потепління до 1,5 градусів Цельсія. Це ціль, яка була узгоджена на паризькому кліматичному саміті у 2015 році.

«Наш будинок все ще горить. Ваша бездіяльність розпалює полум’я за годину. Ми все ще закликаємо вас панікувати і діяти так, ніби ви любите своїх дітей понад усе», - йшлось у її промові.

Нагадаємо, щорічна зустріч Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі пройшла вчора, 21 січня.

«Жодна політична ідеологія чи економічна структура не змогла вирішити кліматичні та екологічні наслідки та створити згуртований та стійкий світ», - наголосила вона.