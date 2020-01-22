Boeing припинив випуск літаків 737 Max

Аня Мартинюк 22 січня 2020, 06:34

У компанії Boeing прийняли рішення більше не випускати літаки, з якими часто ставались авіакатастрофи.

Новину передає «Преса України».

Компанія Boeing офіційно заявила про припинення виробництва своїх літаків 737 Max. Причина – часті авіакатастрофи. Американський телеканал CNN нагадав, що мова йде про дві авіакатастрофи за участю даної моделі пасажирського літака. В Індонезії та Ефіопії.

Нагадаємо також, що віце-президент Boeing Ерік Ліндблад у зв’язку з таким ходом подій пішов у відставку. Як відомо, в результаті двох авіакатастроф загинули 346 людей. З часів авіакатастроф була накладена заборона на польоти 737 Max, яка діє до червня 2020 року.

Як відомо, виробництво літаків продовжилось, а от продаж зупинився. Тепер же й виробництва не буде.