Boeing припинив випуск літаків 737 Max

Грета Тунберг нагадала світовим лідерам про бездіяльність 07:11
Еліна Світоліна увійшла до другого кола Australian Open 13:36
Велика Британія вибачилась за віднесення тризуба до екстремістських символів 12:49
Депутат показав, в яке крісло пересадили Баласинович (ВІДЕО) 11:56
Все, що потрібно знати про поширення коронавірусу з Китаю 11:20
У Великій Британії випустили першу пам’ятну монету Queen 07:41
У Львові відбувся протест проти свавілля у Держприкордонслужбі (ВІДЕО) 07:11
У Криму не визначились, як забезпечити школярів сніданками 14:01
Українці не розписуватимуться в квитанціях при обміні валют 12:05
У держорганах України працює багато негідників - Гончарук 11:27
У компанії Boeing прийняли рішення більше не випускати літаки, з якими часто ставались авіакатастрофи.
Новину передає «Преса України».
Компанія Boeing офіційно заявила про припинення виробництва своїх літаків 737 Max. Причина – часті авіакатастрофи. Американський телеканал CNN нагадав, що мова йде про дві авіакатастрофи за участю даної моделі пасажирського літака. В Індонезії та Ефіопії.
Нагадаємо також, що віце-президент Boeing Ерік Ліндблад у зв’язку з таким ходом подій пішов у відставку. Як відомо, в результаті двох авіакатастроф загинули 346 людей. З часів авіакатастроф була накладена заборона на польоти 737 Max, яка діє до червня 2020 року.
Як відомо, виробництво літаків продовжилось, а от продаж зупинився. Тепер же й виробництва не буде.
07:11: Грета Тунберг нагадала світовим лідерам про бездіяльність
13:36: Еліна Світоліна увійшла до другого кола Australian Open
12:49: Велика Британія вибачилась за віднесення тризуба до екстремістських символів
11:56: Депутат показав, в яке крісло пересадили Баласинович (ВІДЕО)
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.