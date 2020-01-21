Китай оголосив масштабну війну пластику

Аня Мартинюк 21 січня 2020, 14:03

Китай зібрався зробити ще один великий крок для боротьби з пластиком, який стрімко забруднює планету.

Новину передає «Преса України».

Китай збирається боротися з пластиковими відходами. Як відомо, кілька років тому країна оголосила, що більше не буде приймати у світу вторинний пластик. Цього тижня нація зробила ще більший крок до боротьби з відходами.

У наступні п’ять років держава планує запровадити загальнодержавну заборону на використання одноразових пластмас, обмежуючи виробництво, продаж та використання певних продуктів, таких як поліетиленові пакети, соломки, упаковка, стрічки, ватні тампони, та посуд. Компанії, які не дотримуються правил, можуть навіть перейти в так званий чорний список.

Щоб зробити цей масовий перехід максимально легким, нові обмеження будуть встановлюватися повільно та різними кроками по всій країні. Незважаючи на те, що поліетиленові пакети будуть заборонені у великих містах менше ніж за рік, меншим містам та містечка нададуть для цього додатковий час.

До кінця 2020 року як виробництво, так і продаж посуду з пінопласту та бавовняних тампонів буде повністю заборонено.

Сьогодні Китай є найбільшим виробником пластику у світі, генеруючи майже 30 відсотків усієї продукції (загалом Азія виробляє 50 відсотків світового пластику). Наступними «шкідниками» є Північна Америка та Європа.