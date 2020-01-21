Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • У Львові відбувся протест проти свавілля у Держприкордонслужбі (ВІДЕО)
  • НБУ розпочав тиждень з ослаблення гривні
  • Іран віддасть чорні скриньки зі збитого літака Україні

Еліна Світоліна увійшла до другого кола Australian Open

Аня Мартинюк 21 січня 2020, 13:36
Версія для друку
Еліна Світоліна увійшла до другого кола Australian Open

Перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла британську суперницю Кеті Бултер.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 січня, стало відомо, що гордість України Еліна Світоліна перемогла британку Кеті Бултер у першому колі Australian Open в Мельбурні. Перша ракетка України обіграла суперницю з рахунками 6:4, 7:5. На корті тенісистки пробули 1 годину 25 хвилин.

«Такий результат був передбачуваним, так само, як і розуміння того, що зовсім легкої прогулянки не вийде. Так і вийшло. Наприклад, у другому сеті Кеті спочатку повела - 2: 1, потім Еліна взяла поспіль чотири гейми - 5: 2, проте далі вже Бултер зрівнює рахунок - 5: 5. На цьому проблеми закінчилися, Еліна завершила зустріч на свою користь - 7: 5», - прокоментували у прес-службі Федерації тенісу України.

Далі Світоліна гратиме з американкою Лорен Девіс. До слова, призовий фонд Australian Open становить $49,5 млн.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції