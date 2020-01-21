Еліна Світоліна увійшла до другого кола Australian Open

Аня Мартинюк 21 січня 2020, 13:36

Перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла британську суперницю Кеті Бултер.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 січня, стало відомо, що гордість України Еліна Світоліна перемогла британку Кеті Бултер у першому колі Australian Open в Мельбурні. Перша ракетка України обіграла суперницю з рахунками 6:4, 7:5. На корті тенісистки пробули 1 годину 25 хвилин.

«Такий результат був передбачуваним, так само, як і розуміння того, що зовсім легкої прогулянки не вийде. Так і вийшло. Наприклад, у другому сеті Кеті спочатку повела - 2: 1, потім Еліна взяла поспіль чотири гейми - 5: 2, проте далі вже Бултер зрівнює рахунок - 5: 5. На цьому проблеми закінчилися, Еліна завершила зустріч на свою користь - 7: 5», - прокоментували у прес-службі Федерації тенісу України.

Далі Світоліна гратиме з американкою Лорен Девіс. До слова, призовий фонд Australian Open становить $49,5 млн.