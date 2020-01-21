Бренд Zara відмовився від моделей

Аня Мартинюк 21 січня 2020, 13:12

У Мережі почали активно обговорювати нові фото з веб-сайту магазину одягу та аксесуарів Zara. Так, потенційні покупці поцікавились, куди ділись живі моделі.

Новину передає «Преса України».

Інтернет-користувач під ніком GrrlGhost оприлюднив фото, взяте з офіційного інтернет-магазину Zara Франція. На фото видно дві пари джинсів та взуття.

«Сміюсь до уср*чки, чому у Zara вирішили продавати такі джинси», - підписав знімки користувач.

В результаті фото одягу без моделей поділились понад 10 тисяч разів. Користувачі соцмережі також припустили, що в Zara вирішили зекономити на моделях.

«Приємно бачити, як Невидимий чоловік трохи попрацює», - пожартували у Мережі.

Нагадаємо, раніше у Мережі розкритикували бренд Zara за чудернацькі пози моделей, які також надягали куртки та пальта задом на перед.

«Я не може зрозуміти. Як воно виглядатиме по-нормальному», - зазначали потенційні покупці.