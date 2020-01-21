Бренд Zara відмовився від моделей

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У Мережі почали активно обговорювати нові фото з веб-сайту магазину одягу та аксесуарів Zara. Так, потенційні покупці поцікавились, куди ділись живі моделі.
Новину передає «Преса України».
Інтернет-користувач під ніком GrrlGhost оприлюднив фото, взяте з офіційного інтернет-магазину Zara Франція. На фото видно дві пари джинсів та взуття.
«Сміюсь до уср*чки, чому у Zara вирішили продавати такі джинси», - підписав знімки користувач.
В результаті фото одягу без моделей поділились понад 10 тисяч разів. Користувачі соцмережі також припустили, що в Zara вирішили зекономити на моделях.
«Приємно бачити, як Невидимий чоловік трохи попрацює», - пожартували у Мережі.
Нагадаємо, раніше у Мережі розкритикували бренд Zara за чудернацькі пози моделей, які також надягали куртки та пальта задом на перед.
«Я не може зрозуміти. Як воно виглядатиме по-нормальному», - зазначали потенційні покупці.
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