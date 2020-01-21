Велика Британія вибачилась за віднесення тризуба до екстремістських символів

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З’явилась реакція уряду Великої Британії на обурення збоку української спільноти. А саме на те, що державний символ України внесли до екстремістських символів.
Новину передає «Преса України».
Посольство уряду Великої Британії у Києві оприлюднило заяву спікера британського уряду. Так, Британія принесла вибачення за те, що Тризуб було включено до списку екстремістських символів у навчальному посібнику британської поліції.
«Британська влада глибоко поважає офіційні символи української державності, в т.ч. Державні Прапор, Герб і Гімн України. Ми визнаємо, що Тризуб як головний елемент Державного Герба України має конституційне, історичне і культурне значення для народу України», - йдеться у заяві.
Також у британському уряді наголосили, що багато символів у списку не представляють інтересу в боротьбі з тероризмом.
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