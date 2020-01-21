В США будуть боротися з «пологовим туризмом»

Аня Мартинюк 21 січня 2020, 12:32

Слідом за скасуванням Грін-кард Дональд Трамп підтримав й скасування «пологового туризму».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 січня, стало відомо, що Адміністрація президента США Дональда Трампа націлилась ввести певні обмеження. Про це повідомив сайт The Axios, посилаючись на 3 чиновників у Білому домі. За словами останніх, Трамп візьметься за «пологовий туризм». Як відомо, багато жінок, в тому числі українок, прибувають у США аби народити дитину, яка автоматично отримує американське громадянство.

Зокрема, так зробила дружина нині екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна, Світлана Бевза, яка двох дітей народжувала у Штатах. Співачка Світлана Лобода теж народжувала у США.

Так, президент США пригрозив, що припинить давати громадянство за правом народження і виступив проти іммігрантів, які «використовують дітей як якір, щоб залишитися в країні».

«Нові зміни спрямовані на усунення ризиків національній безпеці і використання прав, пов'язаних з "пологовим туризмом", а також на викорінення злочинної діяльності, пов'язаної з індустрією такого туризму», - відзначило джерело.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп виступив за скасування лотереї Грін-кард.