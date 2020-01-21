Депутат показав, в яке крісло пересадили Баласинович (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 21 січня 2020, 11:56

Олександр Дубінський показав, куди ділась представниця команди Порошенка Наталія Баласинович.

Новину передає «Преса України».

Депутат президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі ролик, знятий помічником-консультантом народного депутата Володимиром Тимофійчуком.

«Покажу вам, що таке РадіоСвобода і які чорти там працюють. Познайомтесь з радником глави Васильківської райради Наталією Баласинович, яка отримує зарплату на одіозному вівце-радіо», - написав він.

Тим часом Тимофійчук розповів про ще одного представника Радіо Свобода Володимира Корсунського.

«Він же офіційний радник скандально відомої голови райради Наталії Баласинович з партії ПЄС. Як то кажуть: "Яблуко від яблуні..." Цікаво, за що доля так познущалася над васильківчанами? І хто допустив такі недорозуміння до роботи в державних інституціях району?» - зазначив він, натякаючи на поведінку Баласинович та Тимофійчука.

Нагадаємо, раніше Наталія Баласинович, яка представляла партію Петра Порошенка, потрапила у декілька гучних скандалів. Зокрема, вона кидалась на людей з кулаками, погрозами та навіть плювалась.