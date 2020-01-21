Все, що потрібно знати про поширення коронавірусу з Китаю

Аня Мартинюк 21 січня 2020, 11:20

Видання Agence France-Presse вирішило роз’яснити, що за вірус гуляє Китаєм, яка його хронологія руху та чим він небезпечний.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 січня, видання Agence France-Presse повідомило, що новий коронавірус - таємнича хвороба, схожа на SARS, поширився по всьому Китаю і трьом іншим азійським країнам з моменту його появи в центральному китайському місті Ухань. Населення останнього 11 мільйонів чоловік.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) отримала інформацію про ряд випадків, які нагадують пневмонію, 31 грудня 2019 року. Пацієнтів відправили на карантин й стартували роботи з виявлення походження пневмонії.

Центри США по контролю і профілактиці захворювань (CDC) визначили, що ринок морепродуктів ймовірно знаходиться в центрі спалаху. Його закрили 1 січня 2020 року.

9 січня ВООЗ повідомила, що спалах в Ухані був викликаний раніше невідомим типом коронавірусу, який являє собою широку сім'ю від застуди до більш серйозних захворювань, таких як SARS.

Далі заражено 59 людей, з яких сім знаходяться у важкому стані, згідно з офіційними даними. Китайські органи охорони здоров'я заявили, що 11 січня від вірусу помер перший чоловік.

За даними ВООЗ, 13 січня вірус вперше поширився за межі Китаю, в Японії. 15 січня китайська комісія з охорони здоров'я повідомила, що досі не підтверджена передача вірусу від людини до людини після спалаху в Ухані, але така можливість «не може бути виключена».

17 січня стало відомо, що в Ухані від вірусу помер чоловік. У той же день CDC оголошує, що почне перевіряти пасажирів, що прибувають з Ухані в три аеропорти: Сан-Франциско, Нью-Йоркський JFK і Лос-Анджелес.

20 січня в Китаї оголошено про третю смерті і понад 100 нових випадків, що викликало побоювання напередодні щорічного Нового року за місячним календарем, який починається 25 січня.

Вірус виявили на півночі Пекіну, на сході Шанхаю, на півдні Шеньчженя. Було зареєстровано понад 200 випадків зараження вірусу. Його також виявили в Південній Кореї у китайця, який прибув на літаку з Ухані.

Також уже підтверджена передача коронавірусу від людини до людини. Після цього президент Китаю Сі Цзіньпін вперше офіційно заявив, що вірус повинен бути «рішуче локалізований».