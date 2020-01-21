Бурштинокопачі Рівненщини показали свої скарби

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У Мережі з’явилися свіжі фото від бурштинокопачів. Так, «ділки» показали, скільки їм вдається заробити на сонячному камінні.
Новину передає «Преса України».
У соцмережі Інстаграм на сторінці «Твоє Рівне» представили фото, якими поділились нелегальні мисливці за сонячним камінням. Так, на знімках видно чимало стодоларових купюр та сам бурштин. В результаті інтернет-спільнота зауважила, що бурштиновий бізнес процвітає на Рівненщині.
«Мілі, мілі й заробілі. Особливо друге фото», - так підписали знімки у спільноті.
«Кришування бурштину передається від президента до президента», - прокоментували у Мережі.
Нагадаємо, в Україні незаконний видобуток бурштину карається законом.
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