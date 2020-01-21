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Міністр освіти Новосад назвала свою зарплату за малою

Аня Мартинюк 21 січня 2020, 10:07
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Міністр освіти Новосад назвала свою зарплату за малою

Ганна Новосад заявила, що 36 тисяч гривень на місяць, тобто 7,5 мінімальних зарплат, їй не вистачить для утримання дитини.

Новину передає «Преса України».

Міністр освіти і науки України Ганна Новосад зробила гучну заяву. За її словами, 36 тисяч гривень щомісячної зарплати їй не вистачить аби утримувати дитину. Таку заяву 29-річна міністр зробила під час останнього інтерв’ю.

«Зараз моя зарплата на руки в середньому становить 36 тисяч гривень, це на 10 тисяч гривень менше, ніж я мала на посаді керівника директорату Міносвіти. Мені цього вистачає, щоб нормально прожити. У мене є власне житло, службовий автомобіль, у мене немає часу ходити в кіно. Але якщо ви мене запитаєте, чи влаштовує мене це, як молоду людину, яка повинна думати про своє майбутнє, про заощадження, на пенсію, то безперечно цього не вистачить. І коли я завершу свою роботу тут, я не буду мати заощаджень як таких», - поскаржилась вона.

За її словами, коли настане час заводити сім’ю, зокрема, дитину, вона, ймовірно, не зможе жити у Києві.

«Зі своєї зарплати я багато витрачаю на поточні витрати на роботі, на речі, які потрібні на утримання офісу», - наголосила вона.

 

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