Міністр освіти Новосад назвала свою зарплату за малою

Аня Мартинюк 21 січня 2020, 10:07

Ганна Новосад заявила, що 36 тисяч гривень на місяць, тобто 7,5 мінімальних зарплат, їй не вистачить для утримання дитини.

Новину передає «Преса України».

Міністр освіти і науки України Ганна Новосад зробила гучну заяву. За її словами, 36 тисяч гривень щомісячної зарплати їй не вистачить аби утримувати дитину. Таку заяву 29-річна міністр зробила під час останнього інтерв’ю.

«Зараз моя зарплата на руки в середньому становить 36 тисяч гривень, це на 10 тисяч гривень менше, ніж я мала на посаді керівника директорату Міносвіти. Мені цього вистачає, щоб нормально прожити. У мене є власне житло, службовий автомобіль, у мене немає часу ходити в кіно. Але якщо ви мене запитаєте, чи влаштовує мене це, як молоду людину, яка повинна думати про своє майбутнє, про заощадження, на пенсію, то безперечно цього не вистачить. І коли я завершу свою роботу тут, я не буду мати заощаджень як таких», - поскаржилась вона.

За її словами, коли настане час заводити сім’ю, зокрема, дитину, вона, ймовірно, не зможе жити у Києві.

«Зі своєї зарплати я багато витрачаю на поточні витрати на роботі, на речі, які потрібні на утримання офісу», - наголосила вона.