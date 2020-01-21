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Україна знову понесла втрати на Донбасі

Аня Мартинюк 21 січня 2020, 08:54
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Україна знову понесла втрати на Донбасі

Новий тиждень в Україні традиційно почався з активності російських бойовиків, які тимчасово орудують на Донбасі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 січня, у прес-службі операції Об’єднаних сил повідомили про втрати серед захисників України. Вчора, 20 січня, бойовики РФ 10 разів відкривали вогонь із забороненої мінськими домовленостями зброї.

«Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення. З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 січня в результаті ворожих обстрілів на Донбасі також загинув один боєць.

 

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