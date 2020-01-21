Українців попередили про сильний вітер

Аня Мартинюк 21 січня 2020, 08:20

Український синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде погода у найближчі дні, та коли в країну прийдуть справжні зимові опади.

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко попередила, що від сьогодні, 21 січня, до 23 січня включно очікується сильний північно-західний вітер.

«Спочатку Північ та Захід, потім повсюди», - уточнила вона.

За її словами, пориви можуть бути штормовими, тобто, більше 15 м/с.

«Температура повітря у вівторок коливатиметься в межах 0-4 градусів тепла, на Сході місцями 0-2 градусів морозу, на Заході подекуди до +4+6 градусів. У Києві 21-го січня істотні опади - навряд, вночі до 2 градусів морозу, вдень до 2 градусів тепла», - додала синоптик.

За прогнозом Діденко, сильні опади можна очікувати 22-23 січня.