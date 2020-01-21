У Великій Британії випустили першу пам’ятну монету Queen

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Гурт Queen був удостоєний своєї першої у Великій Британії пам’ятної монети. Уже відома її вартість.
Новину передає «Преса України».
Королівський монетний двір Великої Британії випустив свою першу пам’ятну монету із зображенням британської рок-групи Queen, в знак данини покійному Фредді Мерк'юрі та трьом іншим членам групи.
Головний гітарист Queen Брайан Мей прокоментував подію.
«Це «хто би міг подумати» момент. У нас є монета Королівства, фактично п'ятигранна монета, виготовлена «Королівським монетним двором» звичним способом. З одного боку у нас Королева (Єлизавета), з іншого - Queen. Такого раніше ніколи не було», - заявив він.
На монеті, випущеній 20 січня, є логотип групи та інструменти, на яких грають члени Queen: електрогітара Red Special Браяна Мея, барабан Роджера Тейлора, бас-гітара Джона Дікона й мікрофон Фредді Мерк’юрі. Також на монеті викарбувана клавіатура рояля, на якій Фредді грав «Bohemian Rhapsody».
Пам’ятна монета доступна із золота та срібла, ціни коливаються від 17 до 2642 доларів. До слова, монета Queen - це перший реліз у майбутній серії «The Legend of Music Legends».
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