Іран визнав збиття українського літака двома ракетами

Аня Мартинюк 21 січня 2020, 09:29

Новий звіт щодо розслідування авіакатастрофи літака МАУ підтвердив, що Іран збив «мирну ціль» двома ракетами.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 січня, був випущений другий звіт про розслідування Організації цивільної авіації Ірану. Мова йде про розслідування авіакатастрофи українського літака. Як зазначається, 8 січня пасажирське судно МАУ дійсно було збите двома ракетами Tor-M1 класу «земля-повітря».

Видання Bloomberg уточнило, що літак покинув аеропорт Тегерану о 6:12 за місцевим часом. Зв’язок з авіадиспетчером був втрачений на висоті 2,4 км. З екранів вторинного спостереження літак зник о 6:15, а з первинного - в 6:18.

«Пролітаючи над житловим районом, літак "торкнувся землі" в громадському парку. Коли він рухався через сади, футбольне поле і сільгоспугіддя, то вже розривався на частини», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Іран вирішив не розшифровувати чорні ящики, оскільки немає коштів для декодування. За попередніми даними, чорні ящики будуть відправлені Україні.