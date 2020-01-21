У Львові відбувся протест проти свавілля у Держприкордонслужбі (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 21 січня 2020, 07:11

У Львові десятки небайдужих підтримали акцію протесту проти свавілля у Держприкордонслужбі, де не так давно вирішили «обілетити» експертів з Туреччини.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 20 січня, біля Львівського аеропорту і Західного управління Держприкордонслужби у Львові відбулась обіцяна Олегом Червонюком акція протесту. Директор Льонокомбінату для цього навіть зупинив роботу підприємства, забравши колектив з Рівного до Львову.

Нагадаємо, причина такого ходу подій – скандал з не допуском турецьких експертів в країну. Останнім повідомили, що їх мета перебування в Україні не досить зрозуміла. За попередніми даними, капітан Держприкордонслужби Ольга Кардаш просто жадала отримати від іноземних гостів хабар.

Тим часом ексголова Рівненської ОДА Олексій Муляренко зазначив, що підтримав акцію протесту.

«Позиція Держприкордонслужби м’яко кажучи незрозуміла. На жаль, вони не визнають своїх помилок та не хочуть чути позицію підприємства, які прагнуть справедливості, вибачення та понесення відповідальності за неправомірні дії службовців ДПС і відшкодування витрат, які поніс Льонокомбінат. Переконаний, у правовій державі так не має бути, коли успішне підприємство, лідер галузі замість створення доданої вартості, мусить цілий день пікетувати під державною структурою. Держава повинна йти назустріч виробникам, а не створювати їм перешкоди!» - написав він.